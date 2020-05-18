[Видео] Первое воскресенье после отмены чрезвычайного положения в большей части Японии: люди выходят на улицы и едут в однодневные поездки

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17 мая – первое воскресенье после отмены в 39 префектурах страны чрезвычайного положения, принятого в рамках борьбы с распространением коронавируса. Множество людей вышло в торговые кварталы разных городов страны. В преф. Осака постепенно ослабляют принятые префектурой ограничения. Чрезвычайное положение ещё действует, но в главном осакском торговом районе Дотомбори уже можно было видеть туристов и-за пределов префектуры.

Видео: © Jiji Press

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