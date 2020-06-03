Предупреждение об опасности в Токио: вероятность инфекции особенно высока в ночных заведениях

После отмены чрезвычайного положения и ослабления ограничений на деятельность растёт заражаемость, 2 мая выявлено 34 новых случая инфекции. В Токио впервые сделали оповещение. В связи с коронавирусом стиль жизни серьёзно меняется, и мы продолжаем искать способы продолжать нормальную общественную и экономическую деятельность в новых условиях.

Администрация Токио 2 июня впервые выпустила оповещение «Tokyo Alert», чтобы привлечь внимание к распространению коронавирусной инфекции среди жителей – при том, что с 1 июня только перешли ко второму этапу смягчения ограничений на деятельность, чтобы удовлетворить запрос на отдых в ресторанах и других заведениях.

Администрация Токио приняла семь критериев показателей заражения, чтобы осуществлять смягчение ограничений. Среди них «Менее 20 новых случаев заражения в день (в среднем в неделю)», «Менее чем у 50% заражённых неизвестен путь заражения», «Среднее количество заражений в неделю растёт на 1 и более» и т. п. В случае роста одного из показателей администрация приступит к рассмотрению вопроса о выпуске оповещения о коронавирусе с учётом возможностей медицинского обеспечения – например, количества мест в больницах.

На 2 июня за неделю в среднем выявляли 16,3 случаев заражения, что ниже целевого показателя, но у 50% путь заражения был неизвестен, а количество инфицированных выросло на 2,15.

Объявление оповещения не значит, что сразу же вновь введут ограничения, но губернатор Токио Коикэ Юрико выразила пожелание соблюдать осторожность, особенно в оживлённых районах и ночных центрах города, и рекомендовала альтернативные способы работы – удалённую работу и гибкий график посещения рабочих мест.

Установленные администрацией Токио критерии оценки ситуации распространения коронавируса

Показатели Допустимые значения для смягчения ограничений Критические значения для введения ограничений Состояние на 2 июня Новые заражения в день (среднее за неделю) >20 50 16,3 Заражения с неизвестным путём передачи (в среднем за неделю) >50% 50% 50.0% Рост количества заражённых в день (среднее за неделю) >1 2 2,15 Количество пациентов с тяжёлыми симптомами 26 Количество госпитализированных 312 Коэффициент положительного результата ПЦР-теста 2,1 Количество консультаций в консультационных центрах 938

Фотография к заголовку: © Pakutaso

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