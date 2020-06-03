Предупреждение об опасности в Токио: вероятность инфекции особенно высока в ночных заведениях

Предупреждение об опасности в Токио: вероятность инфекции особенно высока в ночных заведенияхОбщество
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Администрация Токио 2 июня впервые выпустила оповещение «Tokyo Alert», чтобы привлечь внимание к распространению коронавирусной инфекции среди жителей – при том, что с 1 июня только перешли ко второму этапу смягчения ограничений на деятельность, чтобы удовлетворить запрос на отдых в ресторанах и других заведениях.
Администрация Токио приняла семь критериев показателей заражения, чтобы осуществлять смягчение ограничений. Среди них «Менее 20 новых случаев заражения в день (в среднем в неделю)», «Менее чем у 50% заражённых неизвестен путь заражения», «Среднее количество заражений в неделю растёт на 1 и более» и т. п. В случае роста одного из показателей администрация приступит к рассмотрению вопроса о выпуске оповещения о коронавирусе с учётом возможностей медицинского обеспечения – например, количества мест в больницах.
На 2 июня за неделю в среднем выявляли 16,3 случаев заражения, что ниже целевого показателя, но у 50% путь заражения был неизвестен, а количество инфицированных выросло на 2,15.
Объявление оповещения не значит, что сразу же вновь введут ограничения, но губернатор Токио Коикэ Юрико выразила пожелание соблюдать осторожность, особенно в оживлённых районах и ночных центрах города, и рекомендовала альтернативные способы работы – удалённую работу и гибкий график посещения рабочих мест.
Установленные администрацией Токио критерии оценки ситуации распространения коронавируса
|Показатели
|Допустимые значения для смягчения ограничений
|Критические значения для введения ограничений
|Состояние на 2 июня
|Новые заражения в день (среднее за неделю)
|>20
|50
|16,3
|Заражения с неизвестным путём передачи (в среднем за неделю)
|>50%
|50%
|50.0%
|Рост количества заражённых в день (среднее за неделю)
|>1
|2
|2,15
|Количество пациентов с тяжёлыми симптомами
|26
|Количество госпитализированных
|312
|Коэффициент положительного результата ПЦР-теста
|2,1
|Количество консультаций в консультационных центрах
|938
Фотография к заголовку: © Pakutaso
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