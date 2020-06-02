Губернатор Токио обдумывает предупреждение о коронавирусе
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Токио, 2 июня (Jiji Press). 2 июня губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что столичное правительство рассматривает вопрос о выпуске информационного предупреждения о коронавирусе нового типа.
Столичное правительство «основываясь на мнениях экспертов, оперативно рассмотрит меры, включая выпуск информационного предупреждения», - сказала Коикэ.
Заявление губернатора было озвучено на собрании столичной ассамблеи префектуры Токио после того, как во вторник в японской столице было подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
По сведениям информированных источников, рассматриваемые меры включают адресованную жителям столицы просьбу не посещать ночные клубы.
[Авторские права: Jiji Press, Ltd.]
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