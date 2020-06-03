[Видео] В Токио столичная администрация окрасилась в красный цвет в связи с распространением коронавируса

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2 мая было выявлено 34 новых случая инфекции коронавируса. После совещания штаба реагирования было решено включить режим предупреждения об опасности. В связи с частыми заражениями работников и клиентов ночных заведений губернатолр Токио Коикэ Юрико призвала к осторожности в таких местах, где особенно большой риск заражения. Красная подсветка сделана на здании администрации Токио и на «Радужном мосту». При этом смягчение ограничений на деятельность действует и пока не пересматривается.

Видео: © Jiji Press

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