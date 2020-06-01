Секретные фейерверки в Японии: производители фейерверков не будут объявлять место и время проведения
НовостиОбщество Культура
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Акита, 1 июня (Jiji Press). В условиях борьбы с распространением коронавируса переносят или отменяют массовые мероприятия, в том числе фейерверки. Организация в префектуре Акита на северо-востоке Японии готовится устроить этим летом фейерверки по всей стране, не сообщая об этом людям заранее. Мероприятие предназначено для поддержки производителей фейерверков всей страны.
Согласно данным организации в г. Дайсэн преф. Акита, известном благодаря празднику фейерверков в Омагари, предприятия, производящие фейерверки, почти не получили доходов.
Группа, в которую входят энтузиасты фейерверков, также надеется, что мероприятие поможет людям, уставшим от пандемии, почувствовать себя лучше.
Мероприятие запланировано на июль или август. Фейерверки будут продолжаться до 10 минут, а о времени и месте не будут сообщать заранее, чтобы не вызвать скопление людей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Фейерверки на удачу!
- Красочное шоу в Токио: новый тип фейерверка над Токийским заливом
- [Видео] Летний праздник в Токио: фейерверк на реке Сумида
- [Видео] «Фейерверки Адской долины» в Японии
- [Видео] Первое воскресенье после отмены чрезвычайного положения в большей части Японии: люди выходят на улицы и едут в однодневные поездки
- Переходный период после чрезвычайного положения в Японии: как мы будем жить этим летом?
- Жизнь при чрезвычайном положении: не волнуйтесь, всё необходимое для жизни будет обеспечено!
- Премьер-министр Японии Абэ Синдзо объявил о введении чрезвычайного положения для Токио и других регионов в связи с коронавирусом
- До отметки в 1000 инфицированных прошло 65 дней, до 2000 – 11 дней: как распространяется коронавирус в Японии