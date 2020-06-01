Секретные фейерверки в Японии: производители фейерверков не будут объявлять место и время проведения

Новости

Акита, 1 июня (Jiji Press). В условиях борьбы с распространением коронавируса переносят или отменяют массовые мероприятия, в том числе фейерверки. Организация в префектуре Акита на северо-востоке Японии готовится устроить этим летом фейерверки по всей стране, не сообщая об этом людям заранее. Мероприятие предназначено для поддержки производителей фейерверков всей страны.

Согласно данным организации в г. Дайсэн преф. Акита, известном благодаря празднику фейерверков в Омагари, предприятия, производящие фейерверки, почти не получили доходов.

Группа, в которую входят энтузиасты фейерверков, также надеется, что мероприятие поможет людям, уставшим от пандемии, почувствовать себя лучше.

Мероприятие запланировано на июль или август. Фейерверки будут продолжаться до 10 минут, а о времени и месте не будут сообщать заранее, чтобы не вызвать скопление людей.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме