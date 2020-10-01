Япония на первых местах в списках стран, которые хотят посетить потенциальные туристы после окончания кризиса коронавируса

Количество иностранных гостей быстро росло, однако с апреля в условиях распространения коронавируса страну практически закрыли для въезда и оно упало на 99,9%. Куда же стремятся поехать люди после окончания кризиса?

Из-за распространения нового коронавируса количество путешествующих снижается во всём мире. Число посещающих Японию иностранных гостей сократилось на 99,9%, и это продолжается в течение четырёх месяцев подряд. Однако желание путешествовать у людей не исчезло.

В ходе онлайн-опроса, проведенного в июне Банком развития Японии и Японским бюро путешествий среди людей восьми азиатских стран и регионов и четырёх западных стран (включая Австралию), на вопрос, хотят ли они выехать за границу после окончания коронавирусного кризиса, «Да» и «Скорее да» ответило 82% респондентов.

Япония лидирует среди стран и регионов, которые хотят посетить, она набрала 46% ответов (при возможности нескольких ответов). На втором месте – Корея (22%), за ней следует Тайвань (17%).

В опросах в прошлые годы среди жилья, где хотели останавливаться путешественники, как у жителей стран Азии, так и туристов из западных стран лидировали японские гостиницы-рёканы на термальных источниках (онсэн). Сейчас доля таких гостиниц упала и выросло количество желающих остановиться в «роскошных и комфортабельных отелях в западном стиле». Представители Японского инвестиционного банка предполагают, что это может быть связано с опасениями заразиться в ваннах горячих источников, спа, саунах и т. п., используя их вместе с людьми, о прошлом которых они ничего не знают.

В чём потенциальные туристы видят преимущества Японии, когда выбирают её как страну, в которую хотят поехать? На вопрос «Почему вы хотели бы посетить данную страну или территорию после окончания эпидемии?» (возможны несколько ответов) из выбравших Японию 43% назвали вкусную кухню, 37% – предыдущий опыт поездок, чистоту – 36%, безопасность – 33%. С другой стороны, Японию не слишком высоко оценивают в плане «многоязычной поддержки» и, похоже, она не считается страной, меньше пострадавшей от коронавируса.

У конкурирующего с Японией Тайваня высоко ценят хорошую кухню (49%) и считают его менее пострадавшим от эпидемии.

Отвечая на вопрос о том, какие регионы они хотели бы посетить, выбравшие Японию люди чаще всего называли Токио (47%), затем Хоккайдо (42%) и Кансай (37%). Доля других мест вблизи Токио (Йокогама, Хаконэ и др.) составила 30%.

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