Компании Fujitsu и Tokyo Shinagawa Hospital разрабатывают технологию диагностики COVID-19 при помощи искусственного интеллекта
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Токио, 2 сентября (Jiji Press). Компания Fujitsu Ltd. и больница Tokyo Shinagawa Hospital объявили о начале исследования по разработке технологии на основе искусственного интеллекта для ускорения диагностики COVID-19.
Представители технологической компании и больницы сообщили, что технология ИИ будет использоваться для диагностической визуализации пневмонии, связанной с коронавирусом, с помощью изображений компьютерной томографии грудной клетки.
Для диагностики COVID-19 используются томографические тесты грудной клетки вместе с тестами на полимеразную цепную реакцию (ПЦР). Врачам приходится проверять сотни изображений тестов каждого пациента, чтобы поставить диагноз болезни легких, что отнимает много сил.
В ходе исследовательского проекта технология искусственного интеллекта будет изучать характеристики теневых паттернов на томографических изображениях пациентов с COVID-19 для обнаружения вероятности коронавирусной инфекции.
Разработчики не указывают сроки возможного начала коммерческого использования.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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