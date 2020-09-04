Компании Fujitsu и Tokyo Shinagawa Hospital разрабатывают технологию диагностики COVID-19 при помощи искусственного интеллекта

Общество Здоровье Технологии

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Токио, 2 сентября (Jiji Press). Компания Fujitsu Ltd. и больница Tokyo Shinagawa Hospital объявили о начале исследования по разработке технологии на основе искусственного интеллекта для ускорения диагностики COVID-19.

Представители технологической компании и больницы сообщили, что технология ИИ будет использоваться для диагностической визуализации пневмонии, связанной с коронавирусом, с помощью изображений компьютерной томографии грудной клетки.

Для диагностики COVID-19 используются томографические тесты грудной клетки вместе с тестами на полимеразную цепную реакцию (ПЦР). Врачам приходится проверять сотни изображений тестов каждого пациента, чтобы поставить диагноз болезни легких, что отнимает много сил.

В ходе исследовательского проекта технология искусственного интеллекта будет изучать характеристики теневых паттернов на томографических изображениях пациентов с COVID-19 для обнаружения вероятности коронавирусной инфекции.

Разработчики не указывают сроки возможного начала коммерческого использования.

富士通と東京品川病院が開発するＡＩ画像診断支援のイメージ図（富士通提供）

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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