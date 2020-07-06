В Японии используют суперкомпьютер для поиска возможных лекарств от коронавируса
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Токио, 3 июля (Jiji Press). Японский суперкомпьютер «Фугаку» отобрал десятки потенциальных лекарств против COVID-19 из более чем 2000 существующих препаратов, сообщают исследователи.
Группа исследователей Университета Киото и правительственной исследовательской организации Riken, которая возглавляет разработку суперкомпьютера, сообщила о ходе проекта.
Команда, в которую входит профессор Киотского университета Окуно Ясуси, исследует существующие лекарства, чтобы найти те, которые могут связывать белки, подавляя рост нового коронавируса и ослабляя его.
«Фугаку», признанный самым быстрым суперкомпьютером в мире, используется для моделирования на молекулярном уровне при исследованиях.
Суперкомпьютер потратил 10 дней на моделирование реакции 2128 существующих лекарств и отобрал десятки тех, которые легко связываются с белками.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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