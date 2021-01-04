Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения для Токио из-за роста заражений новым коронавирусом

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Токио, 4 января (Jiji Press). Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ в связи с ростом заражений новым коронавирусом рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения для Токио и трёх соседних префектур – Сайтама, Тиба и Канагава, как сообщили источники.

Суга, вероятно, объявит о своем намерении сделать такое заявление на пресс-конференции позже.

2 января губернатор Токио Коикэ Юрико и губернаторы трёх префектур обратились к центральному правительству с просьбой выпустить такое заявление.

Ожидается, что на пресс-конференции Суга поднимет вопрос о возобновлении приостановленной правительством программы Go To Travel, направленной на поддержку испытывающей трудности индустрии туризма. Общенациональная приостановка кампании должна закончиться 11 января.

Суга также вновь выказывает решимость обеспечить проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио летом в соответствии с текущим графиком.

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