Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения для Токио из-за роста заражений новым коронавирусом
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Токио, 4 января (Jiji Press). Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ в связи с ростом заражений новым коронавирусом рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения для Токио и трёх соседних префектур – Сайтама, Тиба и Канагава, как сообщили источники.
Суга, вероятно, объявит о своем намерении сделать такое заявление на пресс-конференции позже.
2 января губернатор Токио Коикэ Юрико и губернаторы трёх префектур обратились к центральному правительству с просьбой выпустить такое заявление.
Ожидается, что на пресс-конференции Суга поднимет вопрос о возобновлении приостановленной правительством программы Go To Travel, направленной на поддержку испытывающей трудности индустрии туризма. Общенациональная приостановка кампании должна закончиться 11 января.
Суга также вновь выказывает решимость обеспечить проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио летом в соответствии с текущим графиком.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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