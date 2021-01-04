В Японии количество выявленных случаев заражений превышает 3000 шестой день подряд

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Токио, 3 января (Jiji Press). Количество новых выявленных заражений за 3 января составило 3156, оно выше 3000 уже шестой день подряд.

По данным министерства здравоохранения, по сравнению со 2 января число тяжёлых пациентов с коронавирусом увеличилось на три человека ​​до 714.

В Японии за день умерло 60 инфицированных коронавирусом, всего с момента начала эпидемии в связи с коронавирусом умерло 3645 человек.

В Токио у 816 человек был обнаружен коронавирус, это самый высокий показатель за воскресенье с момента начала эпидемии.

Число тяжелобольных (по стандартам Токио) пациентов в Токио увеличилось до 101, на семь по сравнению с предыдущим днём, оно превысило 100 впервые с момента отмены чрезвычайного положения, объявлявшегося японским правительством в связи с эпидемией.

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