В Японии количество выявленных случаев заражений превышает 3000 шестой день подряд
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Токио, 3 января (Jiji Press). Количество новых выявленных заражений за 3 января составило 3156, оно выше 3000 уже шестой день подряд.
По данным министерства здравоохранения, по сравнению со 2 января число тяжёлых пациентов с коронавирусом увеличилось на три человека до 714.
В Японии за день умерло 60 инфицированных коронавирусом, всего с момента начала эпидемии в связи с коронавирусом умерло 3645 человек.
В Токио у 816 человек был обнаружен коронавирус, это самый высокий показатель за воскресенье с момента начала эпидемии.
Число тяжелобольных (по стандартам Токио) пациентов в Токио увеличилось до 101, на семь по сравнению с предыдущим днём, оно превысило 100 впервые с момента отмены чрезвычайного положения, объявлявшегося японским правительством в связи с эпидемией.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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