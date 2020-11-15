Японцы не считают страну достаточно подготовленной к следующей волне инфекции: результаты исследования общественного мнения

Японцы не считают страну достаточно подготовленной к следующей волне инфекции: результаты исследования общественного мненияОбщество Здоровье
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В середине и конце сентября компания KekstCNC, которая консультирует правительства и компании по вопросам стратегии связей с общественностью, опросила по 1000 человек в возрасте 18 лет и старше в Японии, США, Великобритании, Германии, Швеции и Франции об их оценке действий правительства в связи с коронавирусным кризисом.
Согласно результатам опроса, более половины респондентов из всех шести стран ожидают, что в течение года произойдет массовая вспышка инфекции, 57% в Японии и 83% в Великобритании. При этом на вопрос о готовности страны к эпидемии в Японии лишь 18% выбрали ответ «Правительство готово к массовой вспышке и делает все необходимые приготовления», это самый низкий процент среди шести стран. В США, где наибольшее количество смертей от коронавируса и вопрос о мерах сдерживания эпидемии был одним из важнейших в ходе президентских выборов, так ответило 30%, а самый высокий показатель в 44% был в Германии.
Кроме того, 43% японских респондентов ответили, что «Правительство должно уделять приоритетное внимание предотвращению распространения инфекции, а не экономической деятельности», в то время как лишь 25% респондентов считают, что «приоритетом должна быть экономическая деятельность». Однако результаты аналогичного опроса, опубликованного в мае, показывали соотношение 60% к 16%, то есть за 4 месяца разница в ответах сократилась. В условиях опасений серьёзного экономического спада, похоже, всё чаще звучат призывы отдавать приоритет скорее бизнесу, чем профилактике инфекции.
Фотография к заголовку: PIXTA
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