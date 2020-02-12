В Японии растёт спрос на медицинские маски: какие бывают виды масок и как их использовать правильно?

За последнее десятилетие в Японии резко вырос спрос на одноразовые медицинские маски. В условиях роста количества случаев заражения коронавирусом во всём мире японские магазины стараются справиться с нехваткой товаров.

Одноразовые маски для лица в Японии можно видеть каждый день. Их носят в общественном транспорте, например, в поездах и автобусах, а также в общественных местах, таких как офисы и школы. Надевают их как рабочие, так и покупатели в магазинах и ресторанах. За последнее десятилетие спрос быстро вырос, и профилактические средства стали частью японского социального этикета. Хотя обычно их легко купить, в последнее время магазины сталкиваются с нехваткой товара, так как японцы и туристы, обеспокоенные продолжающимся кризисом коронавируса, спешат запастись масками.

Одноразовые маски для лица наподобие хирургических впервые появились на прилавках магазинов в начале 2000-х годов и были предназначены для людей, страдающих аллергией на пыльцу. Сделанные из лёгкого нетканого материала, они отличались от более тяжёлых многоразовых марлевых масок, которые носили раньше, и завоевали рынок за счёт дешевизны и простоты использования. Заботящиеся о своем здоровье японцы стали использовать их и для защиты от таких инфекционных болезней, как грипп, и люди, страдающие от сенной лихорадки или простуды, всё чаще надевали маски, чтобы не доставлять неудобств окружающим кашлем и чиханием.

За последние несколько лет японское производство одноразовых масок для лица выросло на дрожжах. В 2018 году было изготовлено более 5,5 миллиардов различных видов масок, из которых 4,3 миллиарда предназначались для индивидуального использования.

Как правильно использовать маску?

По мере распространения масок для лица специалисты работают над повышением осведомлённости об их правильном использовании. Ниже приведены несколько советов для правильного ношения и утилизации масок.

Чтобы обеспечить плотное прилегание, расположите маску так, чтобы она закрывала лицо от носа до подбородка, прижмите проволочную вставку к носовой перемычке и сгладьте боковые стороны вдоль щек, чтобы не оставалось зазоров. Люди, которым трудно дышать с закрытым лицом, могут носить маску под носом, но, хотя она будет сдерживать кашель и чихание, она не будет препятствовать попаданию в носовую полость возбудителей болезней, переносимых по воздуху.

Разные виды масок для разных целей

На рынке представлен широкий выбор масок, и важно правильно подобрать нужный вам товар. Маски от сенной лихорадки защищают от пыльцы размером до 20 микрометров, но вирусы, которые во много раз меньше, проходят через эту преграду. Покупателю, желающий предотвратить простуду и грипп, стоит проверить, подходит ли маска для этой цели. Есть несколько видов масок, предназначенных для блокирования как пыльцы, так и вирусов.

Одна маска в день

Несмотря на то, что маски могут защищать от микроорганизмов, эксперты не рекомендуют носить их слишком долго, поскольку дыхание создаёт влажную среду, в которой могут размножаться микробы. Для оптимальной защиты рекомендуется каждый день надевать новую маску. Однако существуют и полиуретановые маски, которые можно мыть и использовать повторно.

Утилизировать осторожно

После того, как маска выполнила свою задачу, важно также правильно и гигиенично от неё избавиться. Микробы могут скапливаться на поверхности маски, поэтому при снятии маски рекомендуется держать её за ушные петли, чтобы избежать случайного контакта с микроорганизмами. Использованные маски не следует носить при себе – например, в карманах или пачках; их следует положить в небольшой пластиковый пакет для последующей утилизации или поместить в закрытый мусорный бак.

Фотография к заголовку © Nippon.com

Статьи по теме