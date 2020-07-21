Японская компания планирует выпустить вакцину для 30 млн человек к концу 2021 года

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Осака, 20 июля (Jiji Press). Японская фармацевтическая компания Shionogi & Co. планирует к концу 2021 года создать производство с годовым объёмом вакцины против коронавируса для 30 миллионов человек, как сообщают информированные источники. Это втрое больше изначально запланированных объёмов. Источники сообщают, что компания увеличит объемы производства для обеспечения стабильных внутренних поставок, чтобы подготовиться к новым вспышкам COVID-19.

Компания планирует начать клинические испытания уже в ноябре этого года, чтобы начать выпуск вакцины осенью 2021 года.

Компания разрабатывает вакцину с использованием клеток насекомых по технологии, принадлежащей её дочерней компании UMN Pharma Inc.

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