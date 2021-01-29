Япония будет закупать вакцину AstraZeneca у японских производителей
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ТОКИО (Рейтер). Япония 28 января объявила, что закупит большую часть из 120 миллионов доз вакцины COVID-19 AstraZeneca Plc у отечественных производителей, поскольку проблемы с производством за рубежом вызывают опасения по поводу своевременной вакцинации.
AstraZeneca сократила обещанные поставки в Европейский Союз и Австралию. Таиланд также подтвердил на этой неделе сокращение поставок со стороны AstraZeneca.
Британо-шведская компания AstraZeneca подтвердила министерству здравоохранения Японии, что в стране будет производиться более 90 миллионов доз, заявил в четверг генеральный секретарь кабинета министров Като Кацунобу.
«Мы считаем, что очень важно иметь возможность производить вакцины в своей стране», – сказал Като репортерам.
Япония договорилась о закупке 120 миллионов доз вакцины, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом, при этом Daiichi Sankyo Co, JCR Pharmaceuticals Co и другие местные партнёры согласились производить и распространять вакцину.
Хотя компания AstraZeneca начала испытания вакцины в Японии прошлым летом, раньше, чем начались испытания вакцины от COVID-19 компании Pfizer Inc., она ещё не подала заявку на одобрение своего препарата в Японии, в результате чего вакцина её конкурента является единственной, которая в настоящее время находится на рассмотрении в стране.
Когда агентство Reuters обратилось за комментариями, AstraZeneca ответила не сразу.
Япония планирует начать прививку вакцины Pfizer для медицинских работников в конце февраля. Она отстаёт от большинства ведущих стран по вакцинации из-за своей зависимости от зарубежных производителей и требования обязательного испытания вакцины в Японии.
Япония сталкивается с серьезными логистическими препятствиями, которые, по мнению некоторых экспертов, затруднят вакцинацию значительной части населения в преддверии запланированного начала летних Олимпийских игр в Токио в июле.
(Репортаж Рокки Свифта; редактирование Шри Наваратнам и Раджу Гопалакришнан)
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