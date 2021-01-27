С середины марта пожилым людям в Японии начнут высылать билеты на вакцинацию

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Токио, 25 января (Jiji Press). В соответствии с графиком вакцинации Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии приглашения на вакцинацию от COVID-19 будут отправлять людям в возрасте 65 лет и старше с середины марта.

Министерство представило расписание на брифинге для местных властей в понедельник.

По данным министерства, билеты на вакцинацию будут отправлены примерно 36 миллионам пожилых людей, которые занимают третье место по приоритету для вакцинации после первой группы приоритетной вакцинации медработников из 10 000-20 000 человек, второй группы прочих медработников из 3,7 миллионов человек.

Муниципальные органы власти, которые будут управлять программами вакцинации, готовятся отправить билеты и начать вакцинацию в конце марта.

В Японии идёт работа по оформлению вакцины американского производителя лекарств Pfizer Inc. Вакцину Pfizer следует вводить дважды с интервалом в три недели.

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