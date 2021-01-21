Япония получит вакцину Pfizer для 72 миллионов человек в течение этого года

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Токио, 20 января (Jiji Press). Правительство Японии заключило официальный контракт с Pfizer Inc. на получение вакцины COVID-19 для примерно 72 миллионов человек до конца этого года, сообщает министерство здравоохранения.

Ранее правительство заключило с этим американским фармацевтическим гигантом базовое соглашение о поставке вакцины для 60 миллионов человек к концу июня.

В декабре Pfizer обратилась к министерству за разрешением на использование вакцины в Японии.

В январе компания должна предоставить министерству данные о клинических испытаниях вакцины, проведенных в Японии.

Министерство, вероятно, одобрит вакцину Pfizer в ускоренном порядке уже в середине февраля. Ожидается, что вакцинация начнется в конце февраля, первыми начнут вакцинировать медицинских работников.

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