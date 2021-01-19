Премьер-министр Японии назначил ответственного за вакцинацию министра
НовостиПолитика Общество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 18 января. (Jiji Press). Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ заявил о назначении Коно Таро, министра по административной реформе, также и министром, отвечающим за вакцинацию от коронавируса.
Суга сказал представителям СМИ, что поручил Коно следить за ситуацией с вакцинированием.
«Вакцинация – решающий фактор в нашей борьбе с эпидемией, – сказал Суга. – Мы сделаем всё возможное, чтобы начать работу к концу февраля».
Он также сказал, что правительство будет делать всё от него зависящее, чтобы обеспечить всех безопасными и эффективными вакцинами.
Премьер-министр сказал, что передал Коно дополнительную должность ввиду его достижений на посту министра по административной реформе.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Источником заражения в токийском метро мог быть кран в станционном туалете
- В Японии пять дней подряд количество больных COVID-19 с тяжёлыми симптомами держится на уровне выше 800, 11 января – 881 человек, наибольшее за всё время эпидемии
- В Японии третий день регистрируются рекордные количества выявленных заражений; вслед за Токио в Осаке могут объявить чрезвычайное положение
- Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения для Токио из-за роста заражений новым коронавирусом
- В Японии количество выявленных случаев заражений превышает 3000 шестой день подряд
- Мнение экспертов: «Мы на пороге третьей волны COVID-19»
- Японская компания планирует выпустить вакцину для 30 млн человек к концу 2021 года
- Япония определила третьего поставщика вакцины от нового коронавируса
- AstraZeneca сообщает об эффективности вакцины как для пожилых, так и для молодых людей
- Правительство Японии намерено сделать вакцинирование от коронавируса бесплатным для всех
- Первый эксперимент с новым коронавирусом доказывает защитный эффект маски
- Медицинские маски
- Как не заразиться коронавирусом? Семь важных советов от японских экспертов