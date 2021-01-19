Премьер-министр Японии назначил ответственного за вакцинацию министра

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Токио, 18 января. (Jiji Press). Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ заявил о назначении Коно Таро, министра по административной реформе, также и министром, отвечающим за вакцинацию от коронавируса.

Суга сказал представителям СМИ, что поручил Коно следить за ситуацией с вакцинированием.

«Вакцинация – решающий фактор в нашей борьбе с эпидемией, – сказал Суга. – Мы сделаем всё возможное, чтобы начать работу к концу февраля».

Он также сказал, что правительство будет делать всё от него зависящее, чтобы обеспечить всех безопасными и эффективными вакцинами.

Премьер-министр сказал, что передал Коно дополнительную должность ввиду его достижений на посту министра по административной реформе.

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