Правительство Японии одобрило вакцину компании Pfizer от коронавируса

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Токио, 14 февраля (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии 14 февраля одобрило вакцину крупного американского производителя лекарств Pfizer Inc. против нового коронавируса в рамках специального упрощённого процесса проверки, используемого во время чрезвычайных ситуаций.

Это первая вакцина от нового коронавируса, одобренная в Японии. Соответствующая комиссия министерства 12 февраля одобрила план сертификации вакцины в соответствии со специальными процедурами.

Первая партия вакцины Pfizer объёмом около 400 000 доз прибыла в Японию 12 февраля. Вакцинацию против вируса, вызывающего болезнь COVID-19, с помощью вакцины Pfizer планируют начать 17 февраля для первой приоритетной группы медицинских работников.

Вакцина Pfizer производится путем синтеза части информационной РНК, которая содержит генетическую информацию. Иммунитет приобретается после того, как в организме после вакцинации вырабатываются характерные для этого вируса белки.

В ходе клинических испытаниях компании коэффициент эффективности вакцины составил 95%. Клинические испытания, проведенные в Японии, также подтвердили её эффективность.

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