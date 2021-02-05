В Японии количество умерших от COVID-19 превысило 6000 человек

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Токио, 3 февраля (Jiji Press). Число умерших от COVID-19 в Японии увеличилось на 120 по сравнению с предыдущим днём ​​до 6085, превысив отметку в 6000 человек всего через 11 дней после того, как 23 января оно превысило 5000 человек.

Ежедневный рост превысил рекордный максимум в 119, отмеченный накануне. Также 3 февраля в Токио зарегистрировано рекордное количество смертей – 32, а в соседней префектуре Канагава – рекордные 19 смертельных случаев.

По всей Японии ежедневное число новых случаев заражения составило 2631, оно четвёртый день подряд держится на уровне ниже 3000.

Министерство здравоохранения заявило, что по стране число тяжело больных снизилось на 40 по сравнению с предыдущим днём ​​до 897 человек.

Число умерших в стране увеличилось с 2000 до 3000 за месяц, затем до 4000 за 18 дней и до 5000 за 14 дней.

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