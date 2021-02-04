В Японии из-за пандемии закрылось известное кафе с «каваий-монстрами»

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ТОКИО (Рейтер). Культовое кафе и шоу-площадка, символизирующее японскую поп-культуру «каваий» и любимое туристами и знаменитостями, закрылось в столице Токио из-за пандемии COVID-19.

Фантастическая эстетика удивительных цветов и дизайна сделала Kawaii Monster Cafe в столичном центре молодежной культуры Харадзюку знаменитым, оно привлекало зарубежных звезд, таких как звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, певица Дуа Липа и Дженни из к-поп-группы Blackpink.

Но после пяти лет работы 31 января оно закрылось, в том числе из-за исчезновения зарубежных клиентов в условиях пандемии.

«Я рада, что смогла приехать в последний день. Я действительно растрогана», – говорит Кида Мисудзу (24 года).

Кида была среди поклонников кафе, которые собрались, чтобы использовать последний шанс увидеть своих любимых косплей-сотрудников «девушек-монстров» и окунуться в атмосферу оригинальных тематических зон, таких как Mushroom Disco и Mel-Tea Room.

Владельцы кафе надеялись получить доход от высокого спроса во время Олимпийских игр 2020 года, но, поскольку после переноса Игр в Токио на год из-за вируса перспективы всё ещё оставались неопределёнными, было принято решение закрыться по истечении срока арендного договора.

«Я считаю сложным удерживать бизнес, не зная, как долго продлится текущая ситуация, – сказал корреспонденту «Рейтер» менеджер кафе Ямада Кэйсукэ. – Иностранным клиентам сложно приехать в Японию, и японским посетителям тоже непросто выйти куда-нибудь».

Кафе сократило часы работы, закрываясь к 19:00, и не работало около двух с половиной месяцев во время объявления в Японии чрезвычайного положения из-за вируса прошлой весной.

На этой неделе в Японии, где зарегистрировано 390 687 случаев инфицирования и 5766 смертей, ожидается продление чрезвычайного положения в Токио и других районах, поскольку больницы оказались перегружены, несмотря на то что число случаев заболевания снизилось по сравнению с пиковыми показателями, сообщают СМИ.

Себастьян Масуда, художник, спроектировавший просторное кафе, сказал, что ему грустно видеть его закрытым, но он сохраняет оптимизм в отношении будущего этого модного района.

«В Харадзюку, независимо от возраста и эпохи, молодое поколение всегда будет создавать новые культуры. Так что я верю, что молодое поколение снова сделает что-то интересное».

(Репортаж Криса Галлахера и Ирен Ван; редактирование Кларенса Фернандеса, перевод Nippon.com)



«Девушки-монстры», работающие в Kawaii Monster Cafe, прощаются с посетителями в день закрытия после пяти лет работы из-за вспышки коронавирусной болезни (COVID-19), Токио, Япония, 31 января 2021 г. REUTERS / Issei Kato



Сотрудники в защитных масках подают еду гостям в Kawaii Monster Cafe во время вспышки коронавирусной болезни (COVID-19), Токио, Япония, 31 января 2021 г. REUTERS / Issei Kato



Гости делают селфи с «девушкой-монстром» Kawaii Monster Cafe во время вспышки коронавирусной болезни (COVID-19), Токио, Япония, 31 января 2021 г. REUTERS / Issei Kato



«Девушки-монстры», работающие в Kawaii Monster Cafe, выступают на сцене в кафе во время вспышки коронавирусной болезни (COVID-19), Токио, Япония, 31 января 2021 г. REUTERS / Issei Kato



Гости за напитками и едой в Kawaii Monster Cafe во время вспышки коронавирусной болезни (COVID-19), Токио, Япония, 31 января 2021 г. REUTERS / Issei Kato

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