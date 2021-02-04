В Японии принимают закон об усилении мер борьбы с коронавирусом

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Токио, 3 февраля (Jiji Press). Парламент Японии принял законопроект, который повысит эффективность мер против COVID-19, в том числе путём введения новых санкций за нарушение коронавирусных ограничений.

Согласно законопроекту о пересмотре соответствующих законов, Япония введёт административные штрафы в отношении предприятий, отказывающихся выполнять запросы о сокращении рабочего времени в рамках борьбы с эпидемией нового коронавируса.

При этом в законопроекте ясно указано, что выполняющим такие запросы будет предоставлена финансовая помощь.

Поправки к закону о специальных мерах по борьбе с коронавирусом и другими эпидемиями, закону о профилактике инфекционных заболеваний и закону о карантине вступят в силу 13 февраля.

3 февраля законопроект был одобрен на пленарном заседании верхней палаты парламента, Палаты советников, после его одобрения в нижней палате, Палате представителей, 1 февраля.

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