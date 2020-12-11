Медицинская система в Токио испытывает чрезмерную нагрузку
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Токио, 10 декабря (Jiji Press). Медицинская система в Токио начинает перегружаться из-за большого числа инфекций коронавируса, сообщил эксперт на встрече, проведенной столичным правительством Токио.
На встрече, проводившейся с целью мониторинга состояния инфекций и медицинской системы в японской столице, он сказал о первостепенной важности предотвращения роста новых заражений и количества тяжелобольных пациентов.
С ноября растёт число госпитализированных пациентов, и к 9 декабря их общее число достигло 1820, что примерно на 200 больше, чем неделей ранее. Число тяжелобольных пациентов, получающих искусственную вентиляцию лёгких или подключённых к аппаратам экстракорпоральной мембранной оксигенации, не изменилось.
На встрече сообщалось, что количество больничных коек для пациентов с коронавирусом увеличено до 3000, из них 200 – для тяжелобольных.
Инокути Масатака, заместитель главы Токийской медицинской ассоциации, сказал: «Становится всё труднее одновременно лечить коронавирусных и других пациентов». Он добавил, что количество мест, используемых пациентами с коронавирусом, растёт, а трудности с организацией медицинских учреждений, принимающих пациентов с коронавирусом, создают нагрузку на медицинских работников на местах.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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