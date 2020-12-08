Число тяжёлых больных с коронавирусом в Японии достигло 530

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Токио, 7 декабря (Jiji Press). Число серьёзно больных пациентов с COVID-19 в Японии 7 декабря выросло до рекордных 530, что на 11 больше, чем в предыдущий день, сообщило министерство здравоохранения.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом по стране в день составило 1527, впервые за неделю опустившись ниже 2000.

Среди префектур, медицинские системы которых находятся в сложной ситуации, на Хоккайдо выявлено 124 новых случая заболевания, а в Осаке – 228.

Число умерших от COVID-19 в стране увеличилось на 38, в том числе умерло 9 человек в Осаке и по 6 человек на Хоккайдо и Токио.

В больнице общего профиля Асахикава Косэй в Асахикаве на Хоккайдо на данный момент подтвердили наличие вируса у 237 человек. Эта вспышка, вероятно, стала крупнейшим до сих пор в Японии кластером коронавируса, превосходящим тот, который выявили в больнице общего профиля Эйдзю в Токио, где было зарегистрировано 214 случаев заражения.

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