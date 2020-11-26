Администрация Токио снова просит рестораны закрываться раньше

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Токио, 25 ноября (Jiji Press). Администрация Токио решила призвать рестораны и другие заведения закрываться до 22:00 в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Призыв будет оставаться в силе в течение 20 дней с 28 ноября до 17 декабря, он затронет заведения общественного питания, в том числе предлагающие алкогольные напитки, и караоке-салоны.

Запрос не распространяется на заведения на удалённых островах. Столичное правительство выплатит до 400 000 йен операторам ресторанов и других заведений, которые последуют призыву.

Губернатор Токио Коикэ Юрико на пресс-конференции после заседания целевой группы по COVID-19, на котором было принято это решение, сказала, что это принесёт дополнительные сложности в преддверии напряжённого предновогоднего времени, но всё же просит о сотрудничестве и призывает жителей не выходить на улицу без необходимости, а в случае выхода принимать все меры для предотвращения заражения.

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