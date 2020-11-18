Компания Google начала прогнозировать распространение COVID-19 в Японии
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Кремниевая долина, 16 ноября (Jiji Press). Американский технологический гигант Google LLC с 16 ноября начал предлагать прогнозы распространения нового коронавируса в Японии.
Прогнозы включают 28-дневные предполагаемые количества выявленных случаев, смертей, нуждающихся в госпитализации пациентов и другую информацию, связанную с коронавирусом, для всей Японии и для каждой из 47 префектур страны.
Такие прогнозы могут помочь медицинским учреждениям и административным органам – например, при составлении планов распределения предметов медицинского назначения и выявлении распространения инфекции на ранней стадии.
Google начал предлагать прогнозы COVID-19 в США в августе. Япония стала второй страной, на которую распространилась система прогнозов. Компания разработала новую модель прогнозирования, учитывающую особые характеристики Японии.
Англоязычный вебсайт можно просмотреть по адресу: https://datastudio.google.com/reporting/8224d512-a76e-4d38-91c1-935ba119eb8f/page/IJwoB.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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