Эксперты призывают сохранять максимальную бдительность в период пандемии коронавируса

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Токио, 3 декабря (Jiji Press). Эксперты Министерства здравоохранения Японии из группы по вопросам коронавирусной пандемии заявили о необходимости сохранять максимальную бдительность, поскольку количество новых случаев заражения в стране остается на рекордно высоком уровне.

Эксперты отметили, что тяжелая медицинская ситуация в северной префектуре Хоккайдо и Большом Токио вызвана возникновением очагов инфекции в медицинских учреждениях и других общественных местах.

Они также заявили об ухудшении ситуации в Осаке. По их словам, во многих районах этой западной префектуры становится трудно обслуживать одновременно пациентов с коронавирусом и обычных людей.

Предупреждение экспертов появилось на фоне роста количества новых случаев коронавируса в стране. При показателе 14 190 заражений, зарегистрированном в течение недели до 25 ноября, в течение недели до прошлой среды количество новых заражений выросло до 15 601. Еженедельный показатель демонстрирует рекордные значения, хотя, по мнению экспертов, рост заболеваемости, похоже, замедляется.

На заседании комиссии 3 декабря подытожили, что по состоянию на 16 ноября эффективный индекс репродукции, или среднее количество людей, которым зараженный человек передает вирус, составил 1,11 по сравнению с 1,30 по состоянию на 5 ноября.

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