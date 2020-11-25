Японская консультативная группа выступила с серьёзным предупреждением о новом коронавирусе

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Токио, 24 ноября. (Jiji Press). Консультативная группа министерства здравоохранения выступила с серьёзным предупреждением о новом коронавирусе, который быстро распространяется в Токио и некоторых других регионах Японии.

«В некоторых регионах мы можем наблюдать быстрое распространение инфекций», – заявила группа под председательством Вакиты Такадзи, генерального директора Национального института инфекционных заболеваний.

«Если нынешняя ситуация сохранится, это серьёзно скажется на медицине и здравоохранении. Мы можем оказаться неспособными спасти жизни, которые могли бы быть спасены», – говорится в заявлении.

На встрече 24 ноября группа оценила эффективное число воспроизводства вируса, или среднее количество людей, которых заражает один носитель, в 1,3 в среднем для всей Японии по состоянию на 5 ноября.

Цифра практически не изменилась по сравнению с оценкой 1,31 на 1 ноября, представленной на заседании 19 ноября. Значение в 1,00 и выше указывает на распространение инфекции.

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