В Токио количество умерших от COVID-19 превысило 1000 человек

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Токио, 6 февраля (Jiji Press). Число умерших от COVID-19 в Токио увеличилось на 21 по сравнению с предыдущим днём ​​до 1017.

В префектуре Осака общее количество умерших от коронавируса составило 991 человек. По всей стране умерло 94 человека.

По данным министерства здравоохранения, общее число тяжелобольных COVID-19 по стране на 6 февраля составило 815 человек, что на 62 человека меньше, чем в предыдущий день. Ежедневное количество новых случаев заражения по Японии за 6 февраля составило 2279.

28 января в Токио количество умерших от коронавирусного заболевания за день впервые достигло 20, а 3 февраля составило 32 человека.

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