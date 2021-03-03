Партия вакцины против COVID-19, рассчитанная на 1032 прививки, оказалась испорчена из-за неисправности криокамеры
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ТОКИО (Reuters). По информации, полученной от министерства здравоохранения 1 марта, более 1000 доз вакцины против коронавируса оказались непригодны для использования после нарушения температурного режима хранения из-за неисправности криокамеры. Это первый случай подобной порчи вакцины в Японии.
Кампания по вакцинации стартовала 17 февраля. Таким образом, Япония стала последней страной «Большой семерки», приступившей к вакцинации против COVID-19.
На данный момент в Японию поступили три партии вакцины, разработанной Pfizer Inc и BioNTech. Полученное количество вакцины рассчитано примерно на 1,4 миллиона прививок.
Температурный режим хранения вакцины Pfizer/BioNTech – около -75°C (-103°F).
Одно из медицинских учреждений сообщило, что в минувшие выходные произошел сбой в работе криокамеры, в результате чего 172 ампулы с вакциной (или 1032 дозы), оказались испорчены, говорится в сообщении министерства.
В министерстве отказались назвать медицинское учреждение или производителя криокамеры, однако сообщили, что производитель начнет расследование причины неисправности во вторник.
(Репортаж - Киёси Такэнака; редактирование - Гарет Джонс, перевод Nippon.com)
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