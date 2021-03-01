В Японии начались испытания японской вакцины от COVID-19 компании Takeda
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ТОКИО (Рейтер). 24 февраля компания Takeda Pharmaceutical Co сообщила, что в ходе клинических испытаний в Японии первый пациент получил вакцину COVID-19 от Novavax Inc.
Takeda, крупнейший производитель лекарств в Японии, помогает обеспечить внутренний рынок двумя вакцинами против COVID-19, разработанными на Западе. Он планирует произвести около 250 миллионов доз вакцины Novavax в Японии и импортировать 50 миллионов доз вакцины, произведенной Moderna Inc.
Первый доброволец получил дозу Novavax в рамках комбинированного исследования фазы I и II с участием 200 взрослых добровольцев в Японии, говорится в сообщении компании. Другое отдельное исследование вакцины Moderna в Японии уже идёт, оно началось в прошлом месяце, сообщила компания.
Takeda ожидает разрешения регулирующих органов, чтобы начать распространение вакцины Moderna в первой половине этого года, а вакцина Novavax ожидается в конце 2021 года.
Япония получила права не менее 564 миллионов доз вакцины COVID-19 от нескольких зарубежных производителей, что является самым большим количеством в Азии и более чем достаточным для 126 миллионов населения.
Премьер-министр Суга Ёсихидэ пообещал обеспечить население достаточным количеством доз вакцины к июню перед летними Играми в Токио, открытие которых запланировано на 23 июля.
(Репортаж Рокки Свифта; редактирование Химани Саркар и Джерри Дойл, перевод Nippon.com)
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