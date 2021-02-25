В Японии вакцинация пожилых людей от нового коронавируса начнётся 12 апреля
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Токио, 24 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Суга Ёсихидэ выступил перед журналистами и обнародовал план, предусматривающий вакцинацию от COVID-19 пожилых людей в Японии с 12 апреля; поставки вакцины местным органам власти планируется начать на неделе, начинающейся с 5 апреля.
На пресс-конференции в тот же день позже министр административной реформы Коно Таро, отвечающий за координацию вакцинации, сказал, что первые партии вакцины будут составлять 100 коробок по 195 флаконов, всего примерно на двухкратную вакцинацию около 50 000 человек.
Из 100 ящиков по четыре будут отправлены в Токио, Канагаву и Осаку, и по два – в другие префектуры.
Кроме того, по словам Коно, в течение недели с 12 апреля получат 500 ящиков с вакциной для 250 000 человек, и аналогичное количество на следующей после этого неделе.
Вакцина должна появиться во всех муниципалитетах страны в течение недели с 26 апреля или позже.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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