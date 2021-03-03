В Японии умерла медработница 60-69 лет, получившая прививку от коронавируса; связь смерти с вакциной не может быть установлена
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Токио, 2 марта (Jiji Press). Медицинская работница 60-69 лет в Японии умерла через три дня после вакцинации от коронавируса, как сообщает министерство здравоохранения.
Это первое сообщение о смерти после вакцинации от коронавируса в стране.
Как сообщили в министерстве, причиной смерти стало субарахноидальное кровоизлияние. Любая причинно-следственная связь с вакциной не поддаётся определению, утверждает больница, сообщившая об этом случае.
26 февраля женщина получила вакцину от компании Pfizer Inc. и скончалась 1 марта, говорится в сообщении министерства.
По сообщениям министерства, у неё не было никаких проблем со здоровьем сразу после укола или каких-либо сопутствующих заболеваний.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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