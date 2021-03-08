В Японии зарегистрирован первый случай анафилаксии при вакцинировании

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Токио, 5 марта (Jiji Press). В Японии зарегистрирован первый случай анафилаксии, тяжелой аллергической реакции, вызванной вакцинацией от коронавируса, как сообщило министерство здравоохранения.

В министерстве заявили, что у медицинской работницы в возрасте 30 лет произошла анафилактическая реакция после вакцинации Pfizer Inc. 5 марта. После приёма лекарств её состояние улучшилось. У неё есть сопутствующие заболевания, в том числе астма.

Врач, который сообщил об этом случае, сказал, что анафилактическая реакция была связана с вакцинацией, при этом сославшись на возможность связи реакции с астмой, согласно данным министерства.

Через пять минут после вакцинации женщина начала кашлять, дыхание участилось и она чувствовала зуд во всём теле.

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