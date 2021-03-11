В Японии выявлено уже 271 случай заражения новыми вариантами коронавируса

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Токио, 10 марта (Jiji Press). Общее количество случаев заражения новыми вариантами коронавируса в Японии, за исключением случаев, обнаруженных в результате карантина в аэропорту, на 9 марта составило 271, они выявлены в 21 из 47 префектур страны, сообщило 10 марта министерство здравоохранения.

Четырьмя днями ранее было известно о 194 случаях в 20 префектурах, что указывает на распространение вариантов коронавируса в стране. Вместе с выявленными в результате карантина в аэропортах 74 случаями к 9 марта их количество составило 345.

Министерство здравоохранения ранее объявляло о случаях заражения вариантами вируса, подтверждённых Национальным институтом инфекционных заболеваний посредством генетического анализа, проведенного на образцах, присланных местными органами власти, но с 8 марта местные органы власти стали сообщать о положительных результатах тестов полимеразной цепной реакции как о подозреваемых случаях заражения вариантами вируса, а министерство каждую среду начинает объявлять общее количество случаев, подтверждённых с помощью генетического анализа.

За исключением случаев, обнаруженных в аэропортах, количество заражений вариантами вируса к 9 марта увеличилось на 50 по сравнению с ситуацией четырьмя днями ранее в префектуре Осака и на 10 в префектуре Киото в западной части Японии. В префектуре Хиросима выявлено семь новых случаев заражения вариантами вируса.

Из 271 человека с вариантами нового коронавируса 260 были инфицированы штаммом, впервые обнаруженным в Великобритании, восемь – штаммом, обнаруженным в Южной Африке, и трое – вариантом, обнаруженным в Бразилии.

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