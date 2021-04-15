Экспертная группа правительства Японии предупреждает о быстром распространении новых вариантов коронавируса

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Токио, 14 апреля (Jiji Press). Группа экспертов министерства здравоохранения Японии предупредила в среду, что быстро распространяется уже не столько исходный вирус, сколько мутантные штаммы нового коронавируса, главным образом в западном регионе Кансай, где вновь растёт количество новых случаев заражения.

Консультативный совет отметил, что доля заражений вариантами коронавируса растёт также в регионах поблизости от региона Кансай, в Токио и центральной префектуре Айти, и заявил о необходимости соблюдать осторожность, чтобы избежать быстрого увеличения случаев заражения.

«Темпы роста числа случаев заражения и числа тяжёлых больных коронавирусом значительно выше, чем раньше», – заявил на пресс-конференции глава Национального института инфекционных заболеваний Вакита Такадзи.

Группа экспертов сообщила, что с марта по стране растет число новых случаев инфекции и пациентов в тяжёлом состоянии. Медицинские системы испытывают растущую нагрузку в регионе Кансай, особенно в префектурах Осака и Хёго, и говорит об острой необходимости обеспечить медицинский персонал и больничные койки для тяжелобольных в этих префектурах.

Консультативный совет заявил, что во многих районах, где распространяется коронавирус, растёт число инфекций среди людей в возрасте от 20 до 39 лет, подчеркнув важность призывов к людям воздерживаться от проведения совместных застолий и вновь предупредить их о рисках кластерного заражения в дневное время в караоке.

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