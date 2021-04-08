В Японии опасаются, что рост четвёртой волны инфекций может быть вызван распространением новых вариантов коронавируса

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ФОТОГРАФИЯ: Пешеходы в защитных масках во время вспышки коронавирусной болезни COVID-19 под цветами сакуры в Токио, Япония, 18 марта 2021 г. REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Автор: Рокки Свифт

ТОКИО (Рейтер). Органы здравоохранения Японии обеспокоены тем, что разновидности коронавируса вызывают зарождающуюся четвёртую волну пандемии, а до Олимпийских игр в Токио осталось всего 109 дней.

Эти варианты, вероятно, более заразны и могут быть устойчивыми к вакцинам, которые до сих пор не находятся в широком доступе в Японии. Худшая ситуация сложилась в Осаке, где на прошлой неделе уровень заражения достиг новых рекордных показателей, что побудило региональное правительство начать целевые меры изоляции на месяц, начиная с 5 апреля.

По словам Вада Кодзи, правительственного советника по пандемии, мутантный вариант COVID-19, впервые обнаруженный в Великобритании, прижился в районе Осаки, распространяясь всё быстрее и приводя к госпитализации больных с более серьёзными симптомами, чем исходный вирус.

«Четвертая волна будет более масштабной, – сказал Вада, профессор Токийского международного университета здравоохранения и социального обеспечения. – Нам нужно начать обсуждение того, как мы могли бы использовать такие целевые меры в районе Токио».

В Японии дважды объявляли чрезвычайное положение, охватившее большую часть страны за последний год, последний раз сразу после Нового года, когда пришла третья и самая смертоносная волна пандемии. Чиновники теперь выбирают более целенаправленные меры, которые позволяют местным органам власти сокращать часы работы предприятий и налагать штрафы за несоблюдение мер.

Город Осака отменил эстафету Олимпийского огня через его территорию, но премьер-министр Суга Ёсихидэ настоял на том, чтобы Япония провела Игры в соответствии с планом. Суга 4 апреля заявил, что меры, принятые в районе Осаки, могут быть распространены на Токио и другие места, если это будет необходимо.

5 апреля в Токио было зарегистрировано 249 новых случаев заражения, что всё ещё значительно ниже январского пика в 2500 человек. В Осаке число случаев заболевания составило 341, что ниже рекордных 666 случаев 3 апреля.

Истинная ситуация с распространением мутантных вариантов неизвестна, поскольку только небольшая часть положительных случаев COVID-19 проходит геномное исследование, необходимое для определения вариантов.

В отчёте министерства здравоохранения, опубликованном на прошлой неделе, говорилось об обнаружении 678 случаев заражения штаммами из Великобритании, Южной Африки и Бразилии по всей стране и в аэропортах, причем самые большие скопления заражения находятся в Осаке и близлежащей префектуре Хёго.

Все три варианта имеют мутацию N501Y, а последние два также имеют мутацию E484K. Власти Японии обнаружили более 1000 случаев одной только E484K.

Этот вариант присутствовал примерно у 70% пациентов с коронавирусом, протестированных в токийской больнице в прошлом месяце, сообщила японская общественная телекомпания NHK 4 апреля.

Восстановление до прежних значений числа заболевших произошло в течение нескольких недель после отмены правительством чрезвычайных мер, и внедряемые сейчас приоритетные меры призваны остановить неожиданный рост числа случаев заражения мутантыми вариантами, сказал Симоараисо Макото, сотрудник секретариата кабинета министров Японии по реагированию на COVID-19.

«Мы принимаем критику, когда люди говорят, что мы не могли обнаружить варианты вируса», – сказал он.

(Репортаж Рокки Свифта в Токио; редактирование Джайлза Элгуда, перевод Nippon.com)

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