Японская исследовательская группа обнаружила лекарства, эффективные против коронавируса
НовостиОбщество Наука Технологии Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 7 апреля (Jiji Press). Японская исследовательская группа обнаружила эффективность некоторых существующих медицинских агентов для подавления РНК-вирусов, в том числе нового коронавируса, в ходе эксперимента с использованием индуцированных плюрипотентных стволовых (iPS) клеток.
Результаты исследования были опубликованы в онлайн-выпуске европейского научного журнала FEBS Open Bio 7 апреля.
Среди таких веществ – ралоксифен, лекарство от остеопороза, ремдесивир, противовирусный препарат, одобренный в Японии для лечения COVID-19, и пиоглитазон, используемый для лечения диабета.
Группа, в которую входят исследователи из Центра исследования и применения iPS-клеток при Киотском университете, заявила, что их результаты будут полезны при разработке новых методов лечения вирусных заболеваний, хотя для окончательного подтверждения эффектов препаратов необходимо провести клинические испытания.
В ходе исследования команда сначала ввела 500 препаратов, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, в iPS-клетки, инфицированные вирусом «Сэндай», РНК-вирусом, часто используемым в исследованиях генной терапии. Шесть из них, включая ралоксифен, ремдесивир и пиоглитазон, показали эффективность в сдерживании инфекции.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Губернаторы японских префектур хотят расширить тестирование на новые штаммы коронавируса
- В Токио улучшат систему определения вариантов коронавируса
- В Японии выявлен уже 271 случай заражения новыми вариантами коронавируса
- В Японии 7 марта зафиксировано 1085 случаев заражения за день, за время вакцинирования выявлено три случая анафилаксии
- В Японии зарегистрирован первый случай анафилаксии при вакцинировании
- Партия вакцины против COVID-19, рассчитанная на 1032 прививки, оказалась испорчена из-за неисправности криокамеры
- Правительство Японии одобрило вакцину компании Pfizer от коронавируса
- В Японии началась вакцинация от нового коронавируса
- С середины марта пожилым людям в Японии начнут высылать билеты на вакцинацию
- В Японии начались испытания японской вакцины от COVID-19 компании Takeda