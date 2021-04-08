Японская исследовательская группа обнаружила лекарства, эффективные против коронавируса

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Токио, 7 апреля (Jiji Press). Японская исследовательская группа обнаружила эффективность некоторых существующих медицинских агентов для подавления РНК-вирусов, в том числе нового коронавируса, в ходе эксперимента с использованием индуцированных плюрипотентных стволовых (iPS) клеток.

Результаты исследования были опубликованы в онлайн-выпуске европейского научного журнала FEBS Open Bio 7 апреля.

Среди таких веществ – ралоксифен, лекарство от остеопороза, ремдесивир, противовирусный препарат, одобренный в Японии для лечения COVID-19, и пиоглитазон, используемый для лечения диабета.

Группа, в которую входят исследователи из Центра исследования и применения iPS-клеток при Киотском университете, заявила, что их результаты будут полезны при разработке новых методов лечения вирусных заболеваний, хотя для окончательного подтверждения эффектов препаратов необходимо провести клинические испытания.

В ходе исследования команда сначала ввела 500 препаратов, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, в iPS-клетки, инфицированные вирусом «Сэндай», РНК-вирусом, часто используемым в исследованиях генной терапии. Шесть из них, включая ралоксифен, ремдесивир и пиоглитазон, показали эффективность в сдерживании инфекции.

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