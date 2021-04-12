На Окинаве обнаружен вариант нового коронавируса, появившийся в США
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Наха, префектура Окинава, 9 апреля (Jiji Press). Новый вариант коронавируса, распространяющийся в Соединенных Штатах, был обнаружен у пациента в префектуре Окинава, самой южной префектуре Японии, как сообщило в пятницу правительство префектуры.
По данным администрации префектуры, это первый случай обнаружения в Японии варианта, содержащего мутацию L452R, за исключением случаев, выявленных в карантине в аэропортах.
Этот вариант содержался в образцах, отправленных в Национальный институт инфекционных заболеваний в Токио в январе-марте, говорится в сообщении.
Администрация Окинавы не разглашает возраст, пол и место проживания пациента.
В сообщении говорится, что пациент не контактировал с людьми, которые недавно вернулись из-за границы, или с людьми, имеющими отношение к американским военнослужащим на Окинаве.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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