Общее количество заразившихся новым коронавирусом в Японииза весь период эпидемии превысило 500 000
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Токио, 9 апреля (Jiji Press). Общее количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Японии, в том числе среди пассажиров круизных лайнеров и членов экипажа, превысило 500 000.
В Японии выявлено 3454 новых случая за 9 апреля, в результате чего общее количество достигло 501 149. Всего за два месяца оно увеличилось на 100 000.
9 апреля выявлено столько же заражений, сколько и 7 апреля, и это самый высокий показатель с момента полной отмены в марте второго чрезвычайного положения в связи с коронавирусом. Он также превышает уровень в 3000 третий день подряд.
Число умерших из-за COVID-19 увеличилось на 27 по сравнению с предыдущим днём, составив 9378 человек.
В префектуре Осака сообщают о 883 случаях заражения 9 апреля, что является вторым по величине ежедневным показателем за всю историю наблюдений, здесь 11-й день подряд выявляют больше заражений, чем в Токио.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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