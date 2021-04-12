Общее количество заразившихся новым коронавирусом в Японииза весь период эпидемии превысило 500 000

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Токио, 9 апреля (Jiji Press). Общее количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Японии, в том числе среди пассажиров круизных лайнеров и членов экипажа, превысило 500 000.

В Японии выявлено 3​​454 новых случая за 9 апреля, в результате чего общее количество достигло 501 149. Всего за два месяца оно увеличилось на 100 000.

9 апреля выявлено столько же заражений, сколько и 7 апреля, и это самый высокий показатель с момента полной отмены в марте второго чрезвычайного положения в связи с коронавирусом. Он также превышает уровень в 3000 третий день подряд.

Число умерших из-за COVID-19 увеличилось на 27 по сравнению с предыдущим днём, составив 9378 человек.

В префектуре Осака сообщают о 883 случаях заражения 9 апреля, что является вторым по величине ежедневным показателем за всю историю наблюдений, здесь 11-й день подряд выявляют больше заражений, чем в Токио.

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