В Токио и трёх других префектурах Японии чрезвычайное положение продлят до 31 мая
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Токио, 6 мая (Jiji Press). Правительство Японии планирует продлить связанное с COVID-19 чрезвычайное положение в Токио и трёх западных префектурах до 31 мая, сообщили источники, знакомые с ситуацией.
Правительство примет решение о продлении 7 мая. Чрезвычайное положение, которое в настоящее время распространяется на столицу и префектуры Осака, Киото и Хёго, должно было закончиться 11 мая.
«Мы проконсультируемся с экспертами по поводу продления 7 мая и определим продолжительность и рамки», – сказал журналистам премьер-министр Суга Ёсихидэ.
Правительство планирует ввести чрезвычайное положение в центральной префектуре Айти и юго-западной префектуре Фукуока.
Столичная администрация Токио обратилась к центральному правительству с просьбой продлить чрезвычайное положение до конца этого месяца.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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