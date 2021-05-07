В Токио и трёх других префектурах Японии чрезвычайное положение продлят до 31 мая

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Токио, 6 мая (Jiji Press). Правительство Японии планирует продлить связанное с COVID-19 чрезвычайное положение в Токио и трёх западных префектурах до 31 мая, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Правительство примет решение о продлении 7 мая. Чрезвычайное положение, которое в настоящее время распространяется на столицу и префектуры Осака, Киото и Хёго, должно было закончиться 11 мая.

«Мы проконсультируемся с экспертами по поводу продления 7 мая и определим продолжительность и рамки», – сказал журналистам премьер-министр Суга Ёсихидэ.

Правительство планирует ввести чрезвычайное положение в центральной префектуре Айти и юго-западной префектуре Фукуока.

Столичная администрация Токио обратилась к центральному правительству с просьбой продлить чрезвычайное положение до конца этого месяца.

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