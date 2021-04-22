Количество вероятных заражений новыми вариантами коронавируса за неделю в Японии составило 2352
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Токио, 21 апреля (Jiji Press). Число случаев подозрения на новый вариант коронавируса, выявленных в Японии за неделю до 20 апреля, составило 2352, по сравнению с 1525 случаями, зарегистрированными на предыдущей неделе, сообщило министерство здравоохранения.
Подозрительные случаи были обнаружены с помощью простых тестов.
По данным министерства, общее число подозреваемых случаев заражения вариантами вируса достигло 5916, они обнаружены в 46 из 47 префектур страны, за исключением Ямагаты на северо-востоке Японии. Администрация префектуры Ямагата объявила об обнаружении случаев подозрения на вариантную инфекцию, хотя они не были включены в подсчёт, представленный министерством здравоохранения.
По префектурам к 20 апреля наибольшее общее количество случаев вероятных заражений новыми вариантами, 979, имела Осака в западной Японии, это на 209 больше, чем неделей ранее, за ним следует Токио с 967 случаями, на 549 больше, согласно данным министерства. Общее количество случаев заболевания составило 342 в Сайтаме, к северу от Токио, на 196 больше, 260 в Канагаве, к югу от Токио, на 120 больше, и 226 в самой северной префектуре, Хоккайдо, на 119 случаев больше.
Число случаев заражения вариантами коронавируса, подтверждённых с помощью анализа генома, составило 1880. Большинство случаев было связано с высококонтагиозным мутантным штаммом N501Y, который впервые был обнаружен в Великобритании.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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