Северная Корея не будет участвовать в Олимпийских играх в Токио из-за коронавируса

Новости

Сеул, 6 апреля (Jiji Press)/ Северная Корея решила не участвовать в Олимпийских играх в Токио этим летом из-за пандемии COVID-19, сообщается на вебсайте министерства физической культуры и спорта Северной Кореи.

На сайте говорится, что решение, принятое Олимпийским комитетом Северной Кореи на общем собрании 25 марта, направлено на защиту северокорейских спортсменов от глобального кризиса в области здравоохранения, вызванного новым коронавирусом.

Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля.

Решение, по-видимому, было принято в связи с тем, что в Японии эпидемия пока не остановлена, и считается, что Северная Корея испытывает трудности с обеспечением достаточного количества вакцин против нового коронавируса для жителей этой изолированной страны.

Северная Корея, официально заявляет, что в стране никто не заразился COVID-19, и принимает строгие превентивные меры против вируса, в том числе закрывает границу с Китаем, поскольку в стране явно слабая система общественного здравоохранения и страна очень опасается проникновения вируса.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме