Президент МОК Томас Бах: решение о допуске иностранных зрителей на Олимпийские игры в Токио будет принято до мая

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Лондон, 24 февраля. (Jiji Press). Президент МОК Томас Бах заявил, что решение о том, допустить ли иностранных зрителей на Олимпийские игры в Токио, перенесенные на это лето из-за коронавируса, Международный олимпийский комитет примет в апреле или в начале мая.

«Я бы сказал, может быть, в апреле, начале мая нам нужно будет принять это решение», – сказал Бах на пресс-конференции онлайн, состоявшейся после заседания исполнительного комитета МОК, отметив при этом, что решение зависит от технических факторов.

Исполнительный директор Олимпийских игр МОК Кристоф Дуби заявил на той же пресс-конференции, что «конец апреля будет подходящим временем» для принятия решения.

Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио заявил, что к весне он примет решение о своей политике в отношении ограничения количества зрителей и обращения с иностранными зрителями в условиях пандемии нового коронавируса.

Бах сказал, что «Как только кампания вакцинации в Японии даст результаты, а уровень инфицирования ещё больше снизится», японцы смогут быть «более оптимистичными» в отношении своего будущего и Токийских игр.

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