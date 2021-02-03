Мори Ёсиро, президент оргкомитета Олимпийских игр в Токио, выразил решимость провести Игры

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Токио, 2 февраля (Jiji Press). Мори Ёсиро, президент оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, подчеркнул свою решимость обеспечить проведение Игр в Токио.

«Мы обязательно сделаем это независимо от того, что будет с новым коронавирусом, – сказал Мори на встрече правящей Либерально-демократической партии. – Мы выходим за рамки обсуждения того, делать это или нет, и начинаем думать о том, как это сделать».

На встрече также присутствовали ответственный за Игры министр Хасимото Сэйко и президент Олимпийского комитета Японии Ямасита Ясухиро.

«Роль Токийских игр – показать миру восстановление после Великого восточно-японского землетрясения», – сказала Хасимото, подразумевая землетрясение и цунами, которые сильно ударили по северо-восточной части Японии около 10 лет назад.

Она добавила, что правительство должно развеять опасения спортсменов по поводу участия в Играх в условиях пандемии коронавируса.

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