Суга и Бах согласовали проведение Летних Олимпийских игр в Токио в присутствии зрителей

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Токио, 16 ноября (Jiji Press) - Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ и прибывший с визитом в Токио президент Международного олимпийского комитета Томас Бах договорились 16 ноября о тесном сотрудничестве для проведения перенесенных на лето 2021 года Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в присутствии зрителей.

В ходе переговоров с Сугой в офисе премьер-министра в Токио Бах выразил решимость обеспечить успех Олимпиады в Токио.

По словам Суги, решение провести Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио станет «свидетельством победы человечества над коронавирусом нового типа и продемонстрирует миру возрождение регионов Японии, серьезно пострадавших от мощного землетрясения и цунами в марте 2011 года».

Он пообещал работать вместе с Бахом над тем, чтобы Игры в Токио были безопасными и надежными, поскольку пандемия COVID-19 в мире не сбавляет обороты.

Бах подчеркнул, что Токийские игры станут символом солидарности человечества в посткоронавирусном мире, и от имени МОК выразил готовность поддержать Японию в период, когда проведение крупных спортивных событий требует от организаторов упорной работы и непреклонной решимости.







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