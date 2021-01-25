Япония может потерять 2413,3 млрд йен в случае проведения Олимпийских игр в Токио без зрителей

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Токио, 22 января (Jiji Press). Проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио без зрителей приведет к экономическим потерям в размере до 2413,3 миллиарда йен, заявил Миямото Кацухиро, почётный профессор Университета Кансай.

По его оценкам, проведение Игр в Токио без зрителей приведёт к потере 381,3 млрд йен на расходах, связанных непосредственно с Играми, или 90% от общей суммы, рассчитанной на обычный сценарий их проведения.

Поскольку интерес людей к проводимым раз в четыре года Играм не растёт, их стимулирующее воздействие на потребительские расходы домохозяйств сократится вдвое до 280,8 млрд йен, снизится корпоративная маркетинговая деятельность.

Экономическая выгода от рекламных спортивных и культурных мероприятий после Игр также сократится вдвое до 851,4 миллиарда йен.

Кроме того, решение проводить Игры без зрителей приведёт к снижению туристического спроса и уменьшению возможностей для бизнеса.

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