Глава оргкомитета Олимпийских игр в Париже 2024 года допускает возможность проведения Игр в Токио без зрителей
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Лондон, 20 января. (Jiji Press). Тони Эстанге, глава оргкомитета Олимпийских игр в Париже в 2024 году, заявил, что лучше провести Олимпийские игры в Токио без зрителей, чем отменять мероприятия, сообщают французские СМИ.
Предложение Эстангуэ провести Олимпийские игры в Токио без зрителей появилось в условиях очередной волны нового коронавируса, которая ставит под сомнение возможность проведения Игр этим летом.
Летние Олимпийские игры в Токио, первоначально запланированные на 2020 год, были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.
Эстанге сказал, что было бы прискорбно проводить Игры в Токио без зрителей, но также указал на реальность необходимости приспосабливаться к текущей ситуации.
Он также указал на то, что оргкомитету Токио и соответствующим властям сложно справиться с кризисом в области здравоохранения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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