Около 70% японцев хотели бы, чтобы Олимпийские игры были отложены или отменены

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Токио, 24 января (Jiji Press). Более 70% жителей Японии считают, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио этим летом должны быть отменены или отложены, как показал опрос аналитического центра 23 января.

Опрос Японского института исследований прессы показал, что 37,9% респондентов заявили, что Олимпийские игры в Токио должны быть отменены, а 34% респондентов – что мероприятия следует вновь отложить.

Доля респондентов, заявивших, что мероприятия должны пройти в соответствии с графиком, составила 26,1%. Игры в Токио были перенесены с лета 2020 года на один год из-за пандемии коронавируса.

Из тех, кто выступил против проведения Игр этим летом, 83,4% сказали, что в них примет участие много людей со всего мира, что приведёт к дальнейшему распространению вируса, а 64,3% не видят признаков возможности сдерживания пандемии.

Из тех, кто высказался за проведение игр в соответствии с графиком, 67,3% отметили, что спортсмены готовятся к соревнованиям, а 49,3% сказали, что людей воодушевят выступления спортсменов и волнение, вызванное Играми.

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