Премьер-министр Великобритании выразил полную поддержку проведению Олимпийских игр в Токио этим летом

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Токио, 16 февраля. (Jiji Press). Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил полную поддержку проведению Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио этим летом.

Джонсон выразил свою позицию, когда премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ во время телефонных переговоров 16 февраля обратился за помощью в проведении Токийских игр к Группе семи крупных промышленных стран. В этом году Великобритания председательствует в G-7, в которую также входят Канада, Франция, Германия, Италия и США.

Разговор состоялся в условиях, когда затяжной кризис нового коронавируса бросает тень на летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, которые были отложены на год с 2020 года из-за пандемии.

Руководители Японии и Великобритании также обменялись мнениями о последних событиях в Китае. Они выразили озабоченность по поводу односторонней попытки Китая изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, в том числе недавнего вступления в силу нового закона, разрешающего его береговой охране вести огонь по иностранным судам, а также по поводу ситуации в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Суга и Джонсон пообещали вместе работать над решением этих проблем.

Суга и Джонсон разделили серьёзные опасения по поводу ситуации в Мьянме, где в начале этого месяца произошёл военный переворот.

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