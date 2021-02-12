Президент оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Мори Ёсиро пообещал положить конец спорам и уйдёт в отставку, как сообщают источники

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ФОТОГРАФИЯ: Мори Ёсиро, президент организационного комитета Олимпийских игр в Токио-2020, на пресс-конференции в Токио, Япония, 17 июля 2020 г. REUTERS / Issei Kato / Pool

Автор: Такэмото Ёсифуми

ТОКИО (Рейтер). Президент оргкомитета Олимпийских игр в Токио-2020 Мори Ёсиро уйдёт в отставку из-за сексистского высказывания, вызвавшего протесты, сообщили 11 февраля два источника, а он сам сказал, что он не может позволить спору затягиваться.

Отставка Мори вызовет новые сомнения в целесообразности проведения отложенных Игр в этом году.

Сообщившие об этом источники сказали, что Мори на посту президента сменит Кавабути Сабуро, бывший президент Японской футбольной ассоциации и мэр Олимпийской деревни.

84-летний Кавабути представлял Японию в футболе на Олимпийских играх 1964 года в Токио и помог провести чемпионат мира по футболу 2002 года в Японии и Южной Корее.

Мори сделал сексистское замечание о том, что женщины слишком много говорят, на заседании правления Олимпийского комитета Японии в начале февраля, вызвав шквал критики в стране и за рубежом.

83-летний Мори сказал Nippon TV, что «объяснит свои мысли» на встрече в 12 февраля, но ему нужно разобраться с этим вопросом. Он не подтвердил сообщения о своём уходе.

«Я не могу позволить этой проблеме затягиваться», – сказал Мори и вновь извинился за свое замечание.

Представитель оргкомитета от комментариев отказался.

Сначала Мори отказался от своего замечания о женщинах на спешно созванной пресс-конференции 4 февраля, признав, что это было неуместно и противоречит олимпийскому духу, но тогда он отказался уйти в отставку.

В ответ на вопрос, действительно ли он считает, что женщины слишком много говорят, Мори сказал: «В последнее время я не слишком много слушаю женщин, поэтому не знаю».

С апреля 2000 года Мори занимал пост премьер-министра и известен своими оговорками. (*1)

На этой неделе представители Олимпийских игр и правящей партии заявили «Рейтер», что отставка Мори может поставить под угрозу Игры, сказав, что его обширные связи с политиками и олимпийскими чиновниками играют ключевую роль в проведении успешных Игр, но его комментарий о женщинах вызвал резкую критику как в парламенте, где депутаты от оппозиции потребовали его отставки, так и со стороны общественности в социальных сетях.

«Благодаря комментариям Мори я снова осознал важность гендерного равенства и разнообразия, – сказал в Twitter депутат от правящей партии Готода Масадзуми. – Дискриминация абсолютно недопустима».

Фукусима Мидзухо, глава оппозиционной Социал-демократической партии, заявила в Twitter: «Это результат того, что многие женщины подняли свой голос. Конечно, это не решает проблемы. Нам нужно создать общество гендерного равенства».

Один из источников сообщил, что 11 февраля Мори должен был встретиться со своим предполагаемым преемником Кавабути, чтобы обсудить передачу полномочий.

Проблема вакцинации

Игры 2020 года в Токио были отложены на год из-за нового коронавируса, и пандемия по-прежнему вызывает огромные вопросы о возможности их проведения, даже несмотря на заявления правительства, что оно намерено провести Игры с 23 июля по 8 августа.

Ещё до прошлогодней отсрочки подготовку к Играм затрудняли раздутые расходы и скандал с плагиатом в официальном логотипе Игр, но самой большой угрозой стал коронавирус. Последние опросы показывают, что почти 80% населения выступают против проведения Игр в этом году из-за опасений по поводу коронавируса.

Премьер-министр Суга Ёсихидэ заявил, что вакцины от коронавируса являются ключом к обеспечению безопасности Олимпийских игр, и 10 февраля сказал, что вакцинация начнется в середине следующей недели.

Кампания вакцинации в Японии проводится позже, чем в большинстве экономически развитых стран, и любая задержка может вызвать сомнения в реализации цели правительства обеспечить достаточное количество доз для всех до Олимпийских игр.

Если Мори действительно уйдет в отставку, это станет первым случаем после Олимпийских игр в Афинах в 2004 году, когда президент оргкомитета Олимпиады не сохранит полномочия до Летних игр.

Джанна Ангелопулос-Даскалаки возглавила успешную организацию заявки Афин на Игры, но была смещена правительством, которое назначило Панайотиса Томопулоса президентом оргкомитета. Ангелопулос-Даскалаки сменила Томопулоса после того, как Международный олимпийский комитет предупредил Грецию, что они могут лишиться права на проведение Игр из-за плохой подготовки.

(Репортаж Элейн Лиз и Умэкавы Такаси; сценарий Роберта Бирселя; редактирование Раджу Гопалакришнана, перевод Nippon.com)

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